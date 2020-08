Paura per Cantone, l'ex presidente Anac colpito da un malore (Di giovedì 13 agosto 2020) L'ex presidente dell'Anac e attuale procuratore di Perugia Raffaele Cantone è ricoverato in ospedale a Napoli per una serie di accertamenti dopo aver accusato un lieve malore. Cantone,... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Paura per La paura per gli acquisti in negozio sta diminuendo Fortune Italia Vicenza 21enne fermato da agente con una presa al collo: “Non respiravo, ho avuto paura”

"Ho avuto paura, la presa al collo è stata così stretta che per alcuni secondi non riuscivo a respirare", è la testimonianza rilasciata a Fanpage.it da Denis, il 21enne di origini cubane immobilizzat ...

Paura per Cantone, l'ex presidente Anac colpito da un malore

L'ex presidente dell'Anac e attuale procuratore di Perugia Raffaele Cantone è ricoverato in ospedale a Napoli per una serie di accertamenti dopo aver accusato un lieve malore. Cantone, secondo quanto ...

