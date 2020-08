Oblivion | Deus Ex | Thief e molti altri uniti nel Museodello Scassinamento

Oblivion, Deus Ex, Thief e molti altri uniti nel Museo...dello Scassinamento (Di giovedì 13 agosto 2020) La rete sa anche essere un universo fantastico soprattutto grazie a luoghi in cui le idee apparentemente più strambe possono prendere vita tutto sommato facilmente e far parlare di sé grazie al passaparola e all'originalità. È per questo che oggi vogliamo parlarvi di un progetto che unisce mostri sacri come The Elder Scrolls IV: Oblivion, Deus Ex e Thief. Benvenuti nel Museo dello Scassinamento.Il Museum of Mechanics: Lockpicking è una chicca che francamente non pensavamo di poter ammirare. E invece di ha pensato Johnnemann Nordhagen di Dim Bulb Games, software house che ci ha regalato il narrativamente splendido Where The Water Tastes Like Wine, che si è basato su un'altra idea simile incentrato invece su un museo virtuale dedicato alle meccaniche di pesca dei videogiochi. ... Leggi su eurogamer

