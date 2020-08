Nucleare: al via nuove norme sulla Radioprotezione in Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) In particolare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.101 del 31 luglio 2020 che costituisce il nuovo testo sulla Radioprotezione in Italia, spiega la nota precisando che "... Leggi su ansa

PiramideRossa : Purtroppo tanti non sanno chi sia e che fece parte dei “ragazzi di via Panisperna”...ovvero di coloro che gettarono… - imptechnology : RT @metallirari: Finalmente, il più grande reattore a fusione #nucleare del mondo è in fase di costruzione. Verrà completato nel 2025... ht… - metallirari : Finalmente, il più grande reattore a fusione #nucleare del mondo è in fase di costruzione. Verrà completato nel 202… - RODOLFOPRENESTI : @passoni_g @borghi_claudio occuparsi di trasporti è diverso saper progettare strutture , il triennio di ingegneria… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Xi Jinping incarna la maschera di Kim Jong-un Due volti per una singola dittatura che hanno fatto dell'IRAN una nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare via Nucleare: al via nuove norme sulla Radioprotezione in Italia - Ambiente & Energia Agenzia ANSA “10mila morti in più in Italia, piano anti-pandemia non era aggiornato”: le accuse dell’ex generale

Un piano anti-pandemia obsoleto, che non ha tenuto conto degli aggiornamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc ...

Nucleare: al via nuove norme sulla Radioprotezione in Italia

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - E' in vigore il nuovo testo sulla Radioprotezione in Italia, "a tutela della salute e dell'ambiente". Lo rende noto il ministero dell'Ambiente con un comunicato in cui il minis ...

Un piano anti-pandemia obsoleto, che non ha tenuto conto degli aggiornamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc ...(ANSA) - ROMA, 13 AGO - E' in vigore il nuovo testo sulla Radioprotezione in Italia, "a tutela della salute e dell'ambiente". Lo rende noto il ministero dell'Ambiente con un comunicato in cui il minis ...