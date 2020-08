Nube tossica ad Aprilia, a due passi da Roma cittadini prigionieri in casa (Di giovedì 13 agosto 2020) “Un incendio di proporzioni spaventose, che ha sprigionato Nube e fumo carichi di sostanze tossiche, e di cui al momento si sa ben poco relativamente alle cause che lo hanno originato. Per questo coinvolgerò il ministro dell’Ambiente al quale presenterò un’interrogazione urgente”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, in riferimento all’incendio che ha distrutto la Loas di Aprilia su cui presenterà un’interrogazione al ministro dell’Ambiente Sergio Costa.L’Arpa ha reso noto che: IPA il benzo(a)pirene è superiore al limite annuale previsto dalla normativa di 1 (ng/m3) (media annua) mentre il campione di ieri è pari a *216* (quindi 216 volte il limite annuo). I dati sulle diossine sono ancora in lavorazione. I valori del PCB sono pari a ... Leggi su huffingtonpost

“Un incendio di proporzioni spaventose, che ha sprigionato nube e fumo carichi di sostanze tossiche, e di cui al momento si sa ben poco relativamente alle cause che lo hanno originato. Per questo coin ...

