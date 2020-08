Nonno pulisce la pistola e parte un colpo: grave il nipote di 7 anni (Di giovedì 13 agosto 2020) Il papà accompagna il figlio di 7 anni dal Nonno. L’uomo stava pulendo la pistola quando per sbaglio parte un colpo. Colpito alla testa il piccolo Tragedia a Montesacro, Roma, dove un Nonno spara al nipote di sette anni. La vicenda è avvenuta in via Val Sillaro dove il papà del piccolo lo aveva accompagnato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

vetteclerc : Mio nonno pulisce la Gillette con le dita e poi “ma perché mi sono tagliato?” BEH NON SAPREI - marianomores61 : RT @EinaudiOnlus: #studioelavoro per #luigieinaudi 'La sola cosa che desidero si dica poi di me…: il nonno lavora, il nonno legge, il nonno… - KLASSIK4 : @CarloCalenda I “ragazzini” come li chiama lei quindi, sono stati edotti a dovere dai loro padri e adesso vogliono… -