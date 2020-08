MPS, perdite fino a 2022 in scia a Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – Banca Mps stima un andamento in perdita fino al 2022 a causa dell’impatto dello scenario macroeconomico legato al Covid-19 sui conti dell’istituto senese, che prevede di aggiornare il proprio piano industriale nel secondo semestre. E’ quanto si legge nella relazione sui risultati semestrali in cui la banca spiega di avere aggiornato le stime interne al 2024 che “si collocano ad un livello inferiore rispetto a quanto previsto nel piano di ristrutturazione 2017-2021 approvato dalle competenti autorità a luglio 2017″. Mps precisa tuttavia che nonostante le previsioni di perdite per il triennio 2020-2022 le stime vedono comunque ratio patrimoniali al di sopra dei requisiti regolamentari. Le stime inoltre non incorporano gli effetti della scissione ... Leggi su quifinanza

Mips: triennio 2020-2022 in perdita per effetto della pandemia

AGI - Il Monte dei Paschi a causa del nuovo scenario economico creato dal Covid 19 prevede un andamento in perdita per il triennio 2020-2022, ma i ratios patrimoniali saranno comunque al di sopra dei ...

