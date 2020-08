Meteo Sardegna, 42 gradi in varie località. Settimana ulteriore (Di giovedì 13 agosto 2020) Come era nelle attese, Meteo rovente in Sardegna, dove la temperatura di varie località ha raggiunto ben oltre i 40°C, posizionandosi a 42°C circa. Oschiri, in provincia di Sassari ha toccato 41,4°C. Fraigas 42°C, sempre nella provincia di Sassari 42°C, in zona di Ottana 42°C. Segnaliamo i 38°C di Alghero Fertilia, mentre in città la colonnina di mercurio oggi è andata a 36°C, valore simile anche a Sassari. Le zone interne del centro e nord dell’Isola patiscono di picchi termici estremi quando soffiano correnti meridionali. E se da domani la temperatura scenderà di poco al centro nord della Sardegna, salirà al centro sud, tra Ferragosto e la prossima Settimana si annuncia una nuova ondata di calore, che ... Leggi su meteogiornale

