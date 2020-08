Meteo Roma del 13-08-2020 ore 06:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al tempo instabile sulle regioni fin dal mattino con piogge e temporali specie sulle 1 d’Este settori Alpini tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di stabilità con acquazzoni su Alpi Prealpi alte pianure più asciutto altro al centro tempo asciutto al mattino con locali addensamenti lungo il Tirreno ma senza fenomeni numero sita in transito tra pomeriggio e sera su tutte le regioni ma sera su tutte le regioni è sempre con tempo asciutto a sud Al mattino Ampi spazi di sereno sulle regioni meridionali mentre qualche addensamento in più interesserà le zone interne al pomeriggio con isolate e brevi piogge tempo stabile in serata con gli spazi di sereno le temperature sono stazionari onamento Salvo Una lieve flessione delle massime al nord ... Leggi su romadailynews

