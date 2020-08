Mario Sconcerti: “Atalanta, non è stata una beffa. PSG ha meritato” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Non è stata una beffa, il Psg ha meritato. L’Atalanta è stata battuta, si è lentamente sfinita nelle rincorse a Mbappé e soprattutto Neymar, imprendibile per tutto il tempo. La partita ha sempre avuto un verso, il PSG ha giocato come se fosse in vantaggio fin dall’inizio. Dal gol di Pasalic in avanti, l’Atalanta è stata domata e via via è uscita dalla gara”. Con queste parole, secondo quanto si legge su Dagospia, Mario Sconcerti riassume la sfida tra Atalanta e Psg, valevole per i quarti di finale di Champions League. Leggi su sportface

