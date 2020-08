Luigi Di Maio: "Voto sì al terzo mandato. Perdere Virginia Raggi sarebbe un suicidio" (Di giovedì 13 agosto 2020) “Due sì perché io mi fido dei territori”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rendendo pubblico il suo orientamento per le votazioni in corso sulla piattaforma Rousseau. I quesiti posti agli iscritti riguardano la modifica al ‘mandato zero’ e la possibilità di stringere alleanze sui territori alle elezioni amministrative. “Quasi cinque anni fa, quando Virginia Raggi è stata eletta, ero responsabile dei Comuni 5 Stelle. Ciò che è successo e abbiamo vissuto insieme nei primi mesi del suo mandato non ha precedenti storici. L’aggressione nei suoi confronti avrebbe schiacciato una mandria di bufali. In questi anni non sempre siamo stati d’accordo su tutto, ma ... Leggi su huffingtonpost

L’assurdo collegamento tra gli acchiappa-bonus e il referendum sul taglio dei parlamentari

di SERGIO SIMEONE* – La dichiarazione di Luigi Di Maio sullo scandalo dei deputati che hanno chiesto il bonus destinato a chi, titolare di partita Iva, aveva subito una diminuzione del reddito a causa ...

