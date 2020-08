Lipsia-Atletico Madrid 2-1, Nagelsmann: “Ora vogliamo anche la finale” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Siamo arrivati in semifinale e ora vogliamo anche la finale: è normale. Da domani inizieremo a pensare al Psg. Sarà una sfida difficile contro una squadra piena di fuoriclasse”. Queste le dichiarazioni di Julian Nagelsmann dopo la vittoria del suo Lipsia per 2-1 sull’Atletico Madrid che ha permesso ai tedeschi di conquistare la qualificazione per la semifinale di Champions League contro il Psg. Decisive le reti di Olmo e Adams, una per tempo: “Siamo riusciti a battere uno dei migliori allenatori al mondo come Simeone – ha spiegato l’allenatore classe 1987 ai microfoni della Uefa – Siamo felici per la semifinale e l’abbiamo meritata. Abbiamo avuto le idee chiare sin dall’inizio: siamo contenti del primo tempo, nella ... Leggi su sportface

