L’incredibile ambulanza russa a otto ruote motrici (Di giovedì 13 agosto 2020) Avtoros ShamanL’Avtoros Shaman è un fuoristrada russo a otto ruote motrici equipaggiato con altrettanti pneumatici a bassa pressione che lo rendono un mezzo perfetto per muoversi con una certa disinvoltura anche nei terreni più impervi e nelle condizioni più difficili. Equipaggiato con motore a quattro cilindri 3,0 litri della Iveco capace di erogare 145 CV e 350 Nm di coppia massima, accoppiato a un cambio manuale a sei velocità, è in grado di raggiungere la velocità massima di 70 km/h. In virtù della struttura del telaio e della carrozzeria, l’Avtoros Shaman può muoversi anche in acqua fino a una velocità massima di 7 km/h, sfruttando la propulsione di un’elica. La stazza è da record: 4800 kg il peso, 6,3 metri di lunghezza e 2,5 di ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile ambulanza Odolo - Pronto Emergenza, dalla Valsabbia alla zona rossa Valle Sabbia News