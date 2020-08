Kena: Bridge of Spirits supporterà l'upgrade gratuito da PS4 a PS5 (Di giovedì 13 agosto 2020) Kena: Bridge of Spirits forse non è il gioco di più alto profilo in arrivo quest'anno, ma ha incuriosito molte persone grazie al suo stile visivo e alle meccaniche di combattimento ed esplorazione. E sebbene il gioco sarà lanciato contemporaneamente su PS4 e PS5, non sarete esclusi da quest'ultima versione se acquisterete il gioco sull'attuale ammiraglia di Sony.Rispondendo a una domanda su Twitter, lo sviluppatore di Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab, ha confermato che il loro prossimo gioco di azione e avventura supporterà l'upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5. Nel tweet si afferma che non ci sono ancora dettagli da condividere sul limite di tempo per questi upgrade - il che, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Confermato l'upgrade gratuito da PS4 a PS5 per #KenaBridgeofSpirits. - GamingTalker : Kena Bridge of Spirits, previsto un upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5 - Eurogamer_it : Kena: Bridge of Spirits non sarà presente agli State of Play di questa sera - GamingTalker : Kena Bridge of Spirits non sarà allo State of Play di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Kena Bridge Kena: Bridge of Spirits supporterà l'upgrade gratuito da PS4 a PS5 Eurogamer.it Kena: Bridge of Spirits supporterà l'upgrade gratuito da PS4 a PS5

Kena: Bridge of Spirits forse non è il gioco di più alto profilo in arrivo quest'anno, ma ha incuriosito molte persone grazie al suo stile visivo e alle meccaniche di combattimento ed esplorazione. E ...

Kena Bridge of Spirits, previsto un upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5

Kena: Bridge of Spirits non è il gioco di maggior profilo in uscita quest’anno, ma ha incuriosito molte persone grazie al suo stile visivo, dalle sue premesse e dalle promesse fatte in termini di mecc ...

Kena: Bridge of Spirits forse non è il gioco di più alto profilo in arrivo quest'anno, ma ha incuriosito molte persone grazie al suo stile visivo e alle meccaniche di combattimento ed esplorazione. E ...Kena: Bridge of Spirits non è il gioco di maggior profilo in uscita quest’anno, ma ha incuriosito molte persone grazie al suo stile visivo, dalle sue premesse e dalle promesse fatte in termini di mecc ...