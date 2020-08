Juventus, Ronaldo via? Arriva la smentita dell’entourage: «Tutto falso» (Di giovedì 13 agosto 2020) Si susseguono veloci le voci di un possibile addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo, ma l’entourage del portoghese smentisce Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Sarebbero diverse le fonti a riportare le intenzioni del club bianconero di cedere il suo fuoriclasse, ma la smentita netta sarebbe Arrivata direttamente dall’entourage del cinque volte Pallone d’oro. «Tutto falso», con queste parole, rilasciate in esclusiva ad AS, lo staff di Cristiano Ronaldo allontana le voci di un addio alla Juventus. Ronaldo vuole vincere la sua sesta Champions League e vorrebbe farlo con la maglia della Juventus, tentando l’assalto ... Leggi su calcionews24

