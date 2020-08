Il Montenegro e la “lista gialla” per entrare nel paese (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Montenegro approva una lista denominata "gialla" contenente alcuni paesi a rischio di esportazione del COVID19. Test o tampone sierologico saranno obbligatori per entrare in territorio montenegrino. Leggi su periodicodaily

zazoomblog : Il Montenegro e la “lista gialla” per entrare nel paese - #Montenegro #“lista #gialla” #entrare - happyproudpuppy : RT @robersperanza: Abbiamo aggiunto Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi vi è stato negli ultimi 14 giorni ha il… - tittigaudio : RT @robersperanza: Abbiamo aggiunto Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi vi è stato negli ultimi 14 giorni ha il… - secolotrentino : “Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Montenegro “lista Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera