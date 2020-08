Il finto casting e poi la violenza sessuale, il sogno di diventare attrici diventa un incubo: arrestato un regista (Di giovedì 13 agosto 2020) Un annuncio per un film. Una opportunità di lavoro per giovani attrice durante il periodo della quarantena da coronavirus che ha bloccato l'Itaila. Insomma, una potenziale buona occasione in un ... Leggi su romatoday

infoitinterno : Il finto casting e poi la violenza sessuale, il sogno di diventare attrici diventa un incubo: arrestato un regista - fainformazione : Finto regista arrestato a Roma per abusi su aspiranti attrici Organizzava finti casting per film inesistenti, at… - fainfocronaca : Finto regista arrestato a Roma per abusi su aspiranti attrici Organizzava finti casting per film inesistenti, at… - Ella_112233 : RT @romatoday: roma Il finto casting e poi la violenza sessuale, il sogno di diventare attrici diventa un incubo: arrestato un regista http… - iltirreno : In manette un 40enne: i casting durante il lockdown. Almeno 8 le denunce. Le vittime erano ragazze in cerca di lavo… -