Dalla tv al tumore, il ricordo di Nadia Toffa ad un anno dalla morte (Di giovedì 13 agosto 2020) gi passato un anno. Un anno da quando gli amici delle Iene la salutarono pubblicando il video di quel suo ballo lento e rilassato al tramonto. Perch tutti la immaginavano cos , ormai lontana e libera ... Leggi su gazzettadelsud

marcoghirelli79 : RT @LapoDeCarlo1: Non lo so...l'ho visto e ancora non ci credo Un bimbo di 8 anni, disabile, reo di aver dato un pugno alla maestra arresta… - bruni_cristian : RT @LapoDeCarlo1: Non lo so...l'ho visto e ancora non ci credo Un bimbo di 8 anni, disabile, reo di aver dato un pugno alla maestra arresta… - alessandr27 : RT @LapoDeCarlo1: Non lo so...l'ho visto e ancora non ci credo Un bimbo di 8 anni, disabile, reo di aver dato un pugno alla maestra arresta… - donatda : RT @LapoDeCarlo1: Non lo so...l'ho visto e ancora non ci credo Un bimbo di 8 anni, disabile, reo di aver dato un pugno alla maestra arresta… - consoli81 : RT @LapoDeCarlo1: Non lo so...l'ho visto e ancora non ci credo Un bimbo di 8 anni, disabile, reo di aver dato un pugno alla maestra arresta… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla tumore Un anno senza Nadia Toffa: dalla tv al tumore, il ricordo della giornalista Giornale di Sicilia Perdita di peso. Ecco quando è il caso di preoccuparsi. Primi allarmi dopo i 60 anni

Una perdita di peso improvvisa e non motivata da un calo dell’appetito, soprattutto in una persona di oltre 60 anni, dovrebbe far scattare nel medico l’allarme. Potrebbe trattarsi di un tumore, ma anc ...

Ricerca. Le cellule del cancro al seno inviano stimoli oncogeni alle cellule normali

"È risaputo che le cellule tumorali 'parlano' sempre con le cellule normali vicine e questo è importante per promuovere la progressione del cancro", ha detto l'autore principale dello studio Dario C.

Una perdita di peso improvvisa e non motivata da un calo dell’appetito, soprattutto in una persona di oltre 60 anni, dovrebbe far scattare nel medico l’allarme. Potrebbe trattarsi di un tumore, ma anc ..."È risaputo che le cellule tumorali 'parlano' sempre con le cellule normali vicine e questo è importante per promuovere la progressione del cancro", ha detto l'autore principale dello studio Dario C.