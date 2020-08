Coronavirus, Lopalco: «In Puglia innesco della seconda ondata, contenere la mareggiata» (Di venerdì 14 agosto 2020) La Puglia verso la seconda ondata di Coronavirus. L'epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale pugliese per l'emergenza Covid-19, ha scritto su Facebook: «Penso che... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Puglia è allerta per la seconda ondata. Lopalco: 'I nuovi casi potrebbero essere l'innesco di uno… - Corriere : L’epidemiologo Lopalco: «In Puglia innesco di una seconda ondata» - petergomezblog : L’epidemiologo #Lopalco: “I nuovi casi di contagio da #coronavirus sono l’innesco di una seconda ondata, come succe… - nino_pitrone : Il Messaggero: #CoronaVirus , #Lopalco: «In Puglia innesco della seconda ondata, contenere la mareggiata». - genovesergio76 : Coronavirus, Lopalco: «In Puglia innesco della seconda ondata, contenere la mareggiata» -