Coronavirus, Israele: “Successo di un farmaco composto da anticorpi” (Di giovedì 13 agosto 2020) Ha avuto successo la sperimentazione clinica contro il Covid 19 di un farmaco composto dagli anticorpi al virus: tutti e tre i pazienti trattati sono guariti e dimessi dall’ospedale pochi giorni dopo. L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’ospedale Hadassah di Gerusalemme che ha lavorato insieme all’azienda biofarmaceutica Kamada che ora sta procedendo nei trials. “La risposta – ha detto – è ai miei occhi quasi un miracolo: i pazienti hanno avuto il rimedio ed ora sono a casa”. L'articolo Coronavirus, Israele: “Successo di un farmaco composto da anticorpi” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, Israele supera la Cina per numero totale di casi: 85.354

