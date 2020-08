Coronavirus: 800 mln bimbi non possono lavarsi mani a scuola (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 13 AGO - Oltre 800 milioni di bambini in tutto il mondo non possono lavarsi le mani a scuola: è quanto emerge da un rapporto diffuso ieri dall'Organizzazione mondiale della sanità, Oms, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Oltre 800 milioni di bambini in tutto il mondo non possono lavarsi le mani a scuola: è quanto emerge da un rapporto diffuso ieri dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ...

Coronavirus in Italia, tamponi per chi arriva dai paesi a rischio: ecco quali sono

E’ di ieri la nuova ordinanza, firmata dal ministro Roberto Speranza, che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Questo pe ...

