Caos tamponi: niente test in porti e aeroporti sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia (Di giovedì 13 agosto 2020) È già Caos sull'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza firmata meno di 24 ore fa che prevede tamponi obbligatori per chiunque entri in Italia da Spagna, Grecia, Malta e Croazia o, in alternativa, un test sierologico negativo fatto non più di 72 ore prima dell'ingresso nel nostro Paesi Leggi su ilsole24ore

Caos tamponi, niente test in porti e aeroporti sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia

Il bollettino 1.342.577 tamponi eseguiti, ai quali vanno aggiunti i test rapidi. Sono 20.885 i positivi (+84 rispetto al bollettino di ieri mattina), «ma va ricordato che c'è stato il controllo degli ...

Autodenunce e tamponi obbligatori. Ecco cosa fare dopo i viaggi in Croazia

Diffuse dalle Aziende sanitarie le coordinate da comunicare via mail al rientro. Ma su controlli e procedure regna il caos trieste Riunioni su riunioni per preparare la “macchina”, anche se sono le au ...

