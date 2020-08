Calciomercato 13 agosto| Juve, dalla Spagna: CR7 offerto al Barcellona, ma… (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato 13 agosto- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista della… Questo articolo Calciomercato 13 agosto Juve, dalla Spagna: CR7 offerto al Barcellona, ma… è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato agosto Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Criscitiello: "Napoli deve fare 7 cessioni e 5 acquisti ma è tutto fermo!"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla dell'attuale situazione del nostro campionato: "Siamo al 17 agosto e tra qualche giorno iniziano i ritiri. Un mese e inizia il campi ...

Criscitiello: “Ritardo assurdo nella costruzione delle squadre di A, la Fiorentina si deve dare una mossa”

