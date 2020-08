Bonus furbetti Lega, sospesi deputati Dara e Murelli: alla Camera lei parlava di “elemosina” (Di giovedì 13 agosto 2020) Bonus furbetti Lega – sospesi deputati Dara e Murelli. «Ancora piangiamo i nostri morti, ci siamo chiusi in casa tre mesi e abbiamo accettato l’elemosina dei 600 euro», aveva detto così in aula, a nome del proprio gruppo parlamentare, Elena Murelli, che è una dei deputati che ha chiesto e ricevuto quel famoso Bonus da 600 euro, poi diventati mille. Quell’aiuto che lo Stato ha fornito in piena emergenza Coronavirus a partite Iva e Autonomi. Non proprio un esempio di coerenza, onestà e altruismo quello di Elena Murelli. Soprattutto se si pensa che nel corso di quell’intervento alla Camera, durante il ... Leggi su urbanpost

M5S_Camera : Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte - fattoquotidiano : Bonus ai politici, Monti a La7: “Non chiamateli ‘furbetti’, sono esseri spregevoli. Tridico? Ha fatto bene a denunc… - antoniopalmieri : Non si costruisce una casa dal tetto: il #TaglioDeiParlamentari da solo non sta in piedi. È solo un bonus da… - ger_pascal21 : RT @LaNotiziaTweet: Bonus Covid, dalla #Lega due pesi e due misure. Solo sospesi i deputati furbetti #Murelli e #Dara. Ma pretende la testa… - LuciaMosca1 : (Niente scuse per i furbetti del bonus) Segui su: La Notizia - -