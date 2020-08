Banda larga. Grillo benedice la Rete unica. Partendo da Tim ma con Cassa depositi e prestiti come primo azionista (Di giovedì 13 agosto 2020) Una Rete unica Partendo da Tim ma con Cdp come primo azionista e un progetto che preveda di dividere in due la società, con le infrastrutture da una parte e i servizi dall’altra. E’ questo il disegno secondo Beppe Grillo che dopo qualche mese torna in video, sul suo blog per parlare di Rete. Il Governo si è reso disponibile a contribuire a valorizzarlo promuovendo interlocuzioni con attori istituzionali e di mercato interessati, in primis Enel che di Open Fiber detiene il 50% come Cdp. “Ora – dice Grillo – e solo ora abbiamo l’opportunità di sostenere scelte coraggiose, lo sviluppo industriale dipende da noi ed è il momento giusto”. “Ci vuole ... Leggi su lanotiziagiornale

Amazon è sempre stata famosa per aver compiuto degli investimenti importanti in vari settori della tecnologia, infatti ora ha intenzione di farne uno davvero molto importante. Il colosso di Jeff Bezos ...

5G: 100 accordi commerciali con telco per Ericsson

Traguardo raggiunto per Ericsson: il gruppo svedese ha sottoscritto 100 accordi commerciali con gli operatori per progetti legati al 5G. Oggi Ericsson annuncia di aver sottoscritto il contratto o acco ...

