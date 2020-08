Viviana, l'autopsia non chiarisce. Soffriva di manie persecutorie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Valentina Raffa Il medico legale: ferite compatibili con una caduta dall'alto ma non siamo in grado di dire se è stato omicidio o suicidio Come è morta Viviana Parisi, la dj 43enne di origini torinesi, residente a Venetico, nel Messinese, scomparsa col figlio Gioele di 4 anni e rinvenuta cadavere non lontano dall'A20 Messina-Palermo, all'altezza di Torre del Lauro, dove si è allontanata a piedi il 3 agosto? E dov'è il piccolo? L'autopsia effettuata ieri da Stefano Vanin - uno dei più noti entomologi forensi d'Europa, che lavorò anche ai casi di Yara Gambirasio e Melania Rea, incaricato dalla procura di Patti con i medici dell'Università di Messina, Elvira Spagnolo Ventura e Daniela Sapienza - non ha chiarito le cause del decesso. Sicuramente sul corpo di Viviana sono state ... Leggi su ilgiornale

