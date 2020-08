Torre Guaceto: rischia di soffocare nella plastica, tartaruga salvata da pescatori VIDEO Accaduto in mare al largo della riserva (Di mercoledì 12 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili della riserva naturale di Torre Guaceto: Questa mattina, due dei pescatori professionisti autorizzati all’attività nella zona C della riserva una volta a settimana, stavano lavorando fuori dall’area protetta, quando hanno avvistato un grande groviglio di plastica a largo di Torre Guaceto. Cosimo De Biasi e Felice Caccetta stavano osservando l’ammasso che galleggiava, quando, ad un tratto hanno notato spuntare una pinna dal telo. I due artigiani hanno capito che in quella trappola mortale ci era rimasta incastrata una tartaruga marina e si sono immediatamente attivati per soccorrerla. Raggiunto ... Leggi su noinotizie

Incidente stradale nei pressi di Torre Guaceto corsia nord, 2 auto coinvolte 3 persone soccorse.E’ avvenuto ieri e il traffico è rimasto bloccato per diverse ore permettendo ai soccorsi di mettere la ...

Incidente stradale sulla 379 nella tarda serata di ieri

Un’auto si è ribaltata. L’altra è finita contro il guard rail. Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Brindisi, prese d’assalto dal popolo dei vacanzieri, nella settimana di Ferragosto. Il ...

