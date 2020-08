Temptation Island: Giuseppe Nastasi di Uomini e Donne è il primo tentatore? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giuseppe Nastasi è il primo tentatore di Temptation Island ed è già conosciuto dal pubblico di Mediaset in quanto ex corteggiatore di Uomini e Donne Classic. È Giuseppe Nastasi il primo tentatore della prossima edizione di Temptation Island, il giovane è conosciuto per aver corteggiato Sara Shaimi in Uomini e Donne. La nuova stagione del docureality dei sentimenti partirà a settembre è sarà condotta da Alessia Marcuzzi. Solo coppie NIP nell'edizione settembrina di Temptation Island, a differenza dell'edizione estiva dove due coppie ... Leggi su movieplayer

Notiziedi_it : Sara Shaimi e Sonny Di Meo tra le coppie di Temptation Island? - our_eyes_tell : RT @stillvhtyou: #TAEHYUNG: tutto questo è temptation island - marika87932658 : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' - Gems_loves_Chim : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' - zazoomblog : Temptation Island: svelata la prima coppia di Alessia Marcuzzi - #Temptation #Island: #svelata #prima… -