Stati Uniti, l’inflazione allunga a luglio con piena ripresa attività (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Accelera l’inflazione negli Stati Uniti a luglio. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,6% su base mensile, oltre le stime di consensus (+0,3%), dopo il +0,6% di giugno. Su base annua la crescita dell’inflazione è stata dell’1%, superiore allo 0,8%e atteso dal mercato e contro il +0,6% del mese precedente. Il “core” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha evidenziato un incremento mensile dello 0,6%, superiore alle attese (+0,2%), dopo il +0,2% del mese precedente. Il dato tendenziale mostra un aumento dell’1,6%, superiore al +1,1% atteso ed al +1,2% precedente. Leggi su quifinanza

