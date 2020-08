Scozia, misterioso scheletro gigante: “È il mostro di Loch Ness?” la verità… (Di mercoledì 12 agosto 2020) Loch Ness è sicuramente la località più famosa della Scozia. Il lago deve la sua notorietà, oltre che alla bellezza del paesaggio circostante, ad una storia in particolare: quella del mostro che lo abiterebbe. Secondo la leggenda, nelle sue profondità si nasconderebbe un essere misterioso. Nel corso dei secoli, gli avvistamenti della creatura sono stati molteplici. Alcuni risalirebbero addirittura al VI secolo dopo Cristo. Tuttavia, a riportare in auge la questione è stato uno strano ritrovamento. Durante la violenta tempesta di Ciara che si è abbattuta sul Regno Unito, si sono scatenati forti venti. Le violente raffiche, oltre a creare disagi alla popolazione, hanno riportato qualcosa alla superficie. Nella città scozzese di Aberdeen, non molto lontana da ... Leggi su velvetgossip

