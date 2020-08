Running, al via la quarta edizione della Cinecittà World Run (Di mercoledì 12 agosto 2020) La quarta edizione della Cinecittà World Run divertirà partecipanti e appassionati di Running, proponendo un percorso unico di 3 km e con partenze individuali a cronometro. L’evento andrà in scena domenica 13 settembre 2020, come stabilito dai vertici del Roma Road Runners Club, in seguito alla collaborazione con la Regione Lazio, sotto la supervisione del Centro Sportivo Italiano. L’iniziativa è collegata al ‘Correre per Educare‘, stage di atletica giovanile gratuito, reso possibile dalla cooperazione fra la Hippogroup Roma Capannelle, i gestori del parco di divertimenti Cinecittà World e il Roma Road Runnes Club. Leggi su sportface

Ha anticipato di un paio d'ore la partenza da Genova Voltri alle 6 del pomeriggio di domenica (destinazione Monte Rosa: 228 km in bici+17 di corsa e arrampicata) per un buon motivo. «Lunedì pomeriggio ...

Finalmente è arrivato il momento di tornare a correre. Per i tanti appassionati di running e di sport all'aria aperta, la data di domenica 13 settembre 2020 è senza dubbio una dii quelle da cerchiare ...

