Prende in ostaggio guardia giurata | arrestato nel Duomo di Milano

AGI - Un uomo è stato arrestato nel Duomo di Milano dopo che aveva preso in ostaggio una guardia giurata sotto minaccia di un coltello. E' in corso l'interrogatorio negli uffici della Digos. Stando a quanto comunicato dalla Polizia, si tratta di un cittadino straniero che è entrato intorno alle 13 in Duomo e ha preso in ostaggio la guardia. Dopo un'opera di mediazione da parte di un funzionario e del personale della Questura, è stato bloccato e disarmato. Sono in corso accertamenti sull'identità della persona e sulle motivazioni del gesto.

