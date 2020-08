Plastica nei laghi italiani, Legambiente: “Microparticelle in tutti quelli esaminati” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le microplastiche arrivano anche nei laghi italiani. Legambiente ne ha monitorati 13 all’interno della campagna Goletta dei laghi, analizzando i campioni nell’estate del 2019 in collaborazione con Enea. In tutti sono state trovate tracce di Plastica, in diverse concentrazioni: si va dal minimo rappresentato dal lago di Scandarello nel Lazio (7.500 particelle per chilometro quadrato), fino al massimo del lago d’Orta in Piemonte in cui è stata rilevata una media di oltre 838.000 particelle per chilometro quadrato di superficie. Nel 2019 è stato introdotto anche il campionamento in colonna d’acqua, per stimare la presenza di microplastiche fino a 50 metri di profondità. In particolare, le microparticelle erano presenti anche in profondità ... Leggi su ilfattoquotidiano

ZzuCicciu : RT @EurvenGreeny: ? La #plastica riempirà gli #oceani entro il 2040. ?? ?? Una circostanza inevitabile nei prossimi due decenni, a meno che… - EurvenGreeny : ? La #plastica riempirà gli #oceani entro il 2040. ?? ?? Una circostanza inevitabile nei prossimi due decenni, a men… - LeonardoPerioli : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Plastica nei mari, arrivano buone notizie: entro il 2050 non sarà più possibile annegare ---> di @FabioCor… - PhilippeGault : Spreco di plastica e d’energia elettrica. E non c’è nemmeno in città il modo di restituire le bottigliette in previ… - Andgasperini : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Plastica nei mari, arrivano buone notizie: entro il 2050 non sarà più possibile annegare ---> di @FabioCor… -