Pensioni, fuga da quota 100 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo dati raccolti dal Sole 24ore la riformetta che tanto piaceva a Matteo Salvini, ovvero la possibilità di andare in pensione anticipata con la cosiddetta quota 100, non piace più agli italiani. A giugno, secondo il giornale di Confindustria, meno di un terzo delle domande rispetto all’anno scorso. Si tratta del minimo assoluto. La somma di 62 anni di età e 38 di contributi, quota 100, con relative decurtazione però sull’ammontare complessivo dell’assegno Pensionistico a fronte di una quiescenza anticipata, potrebbe oggi generare incertezze, percezione di un calo di reddito a fronte di una fase in ci si naviga a vista. Le domande sono state 47.810. Le minori richieste farebbero risparmiare all’Inps circa tre miliardi, secondo le proiezioni dell’ufficio studi della ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Pensioni, fuga da quota 100 - PatriziaPollas4 : RT @HuffPostItalia: Pensioni, fuga da quota 100 - sirvius022 : RT @HuffPostItalia: Pensioni, fuga da quota 100 - GonnelliLuca : Pensioni, fuga da quota 100 - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Pensioni, fuga da quota 100 -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni fuga Pensioni, fuga da quota 100 L'HuffPost Pensioni, fuga da quota 100

Secondo dati raccolti dal Sole 24ore la riformetta che tanto piaceva a Matteo Salvini, ovvero la possibilità di andare in pensione anticipata con la cosiddetta quota 100, non piace più agli italiani.

Stati Uniti, agente prende dopo 50 anni il super ricercato che gli sparò

Dal nostro corrispondente a Washington Lo ha inseguito per cinquant’anni. «Dovevo finire il mio lavoro», ha raccontato al New York Times Daril Cinquanta, 72 anni, poliziotto oggi in pensione. Entrò in ...

Secondo dati raccolti dal Sole 24ore la riformetta che tanto piaceva a Matteo Salvini, ovvero la possibilità di andare in pensione anticipata con la cosiddetta quota 100, non piace più agli italiani.Dal nostro corrispondente a Washington Lo ha inseguito per cinquant’anni. «Dovevo finire il mio lavoro», ha raccontato al New York Times Daril Cinquanta, 72 anni, poliziotto oggi in pensione. Entrò in ...