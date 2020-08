PAGELLE ATALANTA PSG – Top e flop della partita (Di mercoledì 12 agosto 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match ATALANTA Psg Al termine della gara di Champions League ATALANTA-PSG pubblicheremo le nostre PAGELLE. TOP ATALANTA: flop ATALANTA: TOP PSG: flop PSG: ATALANTA PSG – Formazioni ufficiali ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Bernat, Marquinhos, Kimpembe, Herrera, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar. PAGELLE ATALANTA PSG – Top e flop della partita Giornal.it. Leggi su giornal

zazoomblog : PAGELLE Atalanta Psg: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo - #PAGELLE #Atalanta #match #primo #tempo - anis_epis : RT @Corriere: Atalanta 8, il calcio migliore. Miracolo Milan: 7, 5. Inter 7- e Juventus 6+: blocc... - infoitsport : Atalanta-Inter 0-2, le pagelle: De Vrij è un muro. Zapata ciabatta -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE ATALANTA

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: pagelle Atalanta Psg Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Psg, valido per i q ...Il primo passo per andare verso il “live” è convertire la fonte voti. Il voto statistico Alvin 482, che continuerà il suo eccellente lavoro come fonte alternativa nel fantacalcio italiano, si accomoda ...