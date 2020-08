Mugnano (Napoli) – Trovati i cadaveri di ”Lupara Bianca” dei Russo e guardaspalle uccisi nel 2009 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Erano in un terreno a Mugnano. Si è arrivati al ritrovamento grazie alle indagini difensive condotte dall’avvocato Luigi Senese, legale del boss Carmine Amato accusato di essere il mandante del triplice omicidio. Erano scomparsi dal 2009, da quando cioè si pensava fossero stati uccisi. I resti di tre vittime della cosiddetta lupara bianca sono stati Trovati oggi … Leggi su periodicodaily

