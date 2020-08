Migranti, il sindaco di FdI indagato in Calabria è anche un dirigente Rai (Di mercoledì 12 agosto 2020) Continua a non esserci pace per Giorgia Meloni in Calabria. Tra inchieste, arresti e scandali Fratelli d’Italia a livello regionale è una groviera di imbarazzi per la leader sovranista che continua a non esprimersi pubblicamente, ma che fonti interne danno più che imbufalita per le scelte fatte alle ultime elezioni regionali calabresi dal deputato Edmondo Cirielli, responsabile delle liste elettorali. Recentissimamente, dopo lo “scandalo” che ha toccato il cugino, il consigliere regionale di Locri Raffaele Sainato (subentrato a seguito dell’arresto di Domenico Creazzo, ex sindaco di Sant’Eufemia d’Astroponte), non avendo ricevuto “protezione” dal suo partito (vi aveva aderito a novembre, due mesi prima delle regionali) gli ha dato il ben servito e ha (ri)aderito a Forza Italia. Mentre il ... Leggi su tpi

