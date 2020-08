Infortunio De Ligt, oggi l’operazione alla spalla: ecco i reali tempi di recupero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Infortunio DE Ligt- Piccolo allarme in casa Juventus per quel che riguarda l‘Infortunio di De Ligt, il quale, quest’oggi, a Roma, si sottoporrà all‘intervento alla spalla. Il centrale olandese risolverà in maniera definitiva il problema accusato lo scorso novembre a causa di una lussazione alla spalla destra, ma è chiaro che salterà almeno il prossimo inizio di stagione. Infortunio De Ligt, operazione alla spalla: i tempi di recupero e ritorno in campo Difficile rispondere in maniera chiara sui tempi di recupero, ma è chiaro che ... Leggi su juvedipendenza

