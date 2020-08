Incidente stradale: auto nel precipizio, 5 morti e 4 feriti. Erano stati a veder le stelle sulle Alpi (Di mercoledì 12 agosto 2020) CUNEO – Cinque le vittime accertate del drammatico Incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette, un Land Rover Defender 130 è uscito di strada, per cause che sono in corso di accertamento. Con il conducente … Leggi su firenzepost

