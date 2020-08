I cinquantenni di oggi stanno peggio dei loro nonni, lo studio: 'Le capacità cognitive sono inferiori' (Di mercoledì 12 agosto 2020) I cinquantenni di oggi non sono come quelli di una volta. Secondo uno studio scientifico dall'Ohio State University le capacità cognitive non sarebbero come quelle dei loro nonni e genitori. A fronte ... Leggi su leggo

In uno studio americano tre generazioni a confronto. Obesità, solitudine, sedentarietà forse alla base del trend negativo delle nuove generazioni ...

