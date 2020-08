Fable è ancora molto lontano dal lancio secondo alcune offerte di lavoro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Microsoft ha aumentato enormemente l'hype dei fan di Fable dopo aver mostrato il trailer del nuovo capitolo, sviluppato da Playground Games. Da tempo si vociferava di un gioco dedicato al franchise, ma ora ne abbiamo la certezza. Sfortunatamente, se pensavate di poterci mettere le mani in tempi brevi, questa è una brutta notizia per voi.Ad una rapida occhiata sulla pagina ufficiale di Playground Games, si nota come lo studio sia alla ricerca di numerose figure: tra queste posizioni ci sono ruoli ancora disponibili e assolutamente importanti. Tra i lavori vitali attualmente aperti, Playground sta ancora cercando di aggiungere un Lead Audio Engineer, Lead AI Engineer, Lead Game Designer, Animation Director e un Lead Scriptwriter al team. Queste posizioni sono solo alcune delle quasi 40 attualmente disponibili su ... Leggi su eurogamer

