Dybala-Juventus, i retroscena di un accordo complicato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dybala e la Juventus sono davanti ad un bivio, molto complicato: rinnovo o divorzio.Inutile dire che anche il neo allenatore Andrea Pirlo vorrebbe tenere la Joya per farne un pilastro della squadra di domani e dei prossimi anni ma qui cominciano i problemi. L'argentino infatti nella sua richiesta per il rinnovo ha sparato alto: 15 milioni netti a stagione. Troppi per la Juve che ne ha offerti 10 + bonus. E' a questo punto che Agnelli ed i suoi hanno cominciato a pensare ad una eventuale separazione. Scelta dolorosa ma, anche questa, lastricata di difficoltà. La prima è che Dybala ha detto no (come un anno fa, ricordate la sua cessione al Manchester United per Lukaku...) ad un suo passaggio in Premier League o al Paris Saint Germain. Se cessione dev'essere Paulo ha in mente solo due vie, direzione Spagna: ... Leggi su panorama

