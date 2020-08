Discoteche, governo-regioni verso una stretta. Aperte in Sardegna, ulteriori misure in Puglia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Caso Discoteche nell'agosto del coronavirus. Si avvicina una stretta del governo per contrastare il fenomeno degli assembramenti dovuti alla movida in questo periodo estivo, in particolare nei... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : In Sardegna stop a tutte le discoteche, anche quelle all’aperto: valgono le regole del governo (che le vorrebbe chi… - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Verso una stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, vertice governo-Regioni su nuove misure anti contagi e sul rischio discoteche - adg2909 : RT @PoliticaPerJedi: Taluni presidenti di regione hanno scoperto che aver riaperto le discoteche di loro iniziativa ha favorito la riparten… - ivocamic : ALLELUJA CI SIAMO #GOVERNO #COVIDIOTA prepara giro di vite su movida locali discoteche e rientri dall'estero RIun… -