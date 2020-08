Cuneo: gravissimo incidente costa la vita a cinque giovanissimi (Di mercoledì 12 agosto 2020) cinque giovanissimi, tra gli 11 e i 16 anni, sono morti in un incidente stradale a Cuneo: la Land Rover Defender sulla quale viaggiavano è finita fuori strada Cuneo- Un gravissimo incidente è costato la vita a cinque giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni, ieri sera nel Comune della provincia cuneese Castelmagno, in Valle Grana. Procedendo verso il monte Crocette, in prossimità del rifugio Maraman, la Land Rover Defender sulla quale le vittime viaggiavano, insieme al conducente ventiquattrenne anch’egli deceduto e altri quattro ragazzi al momento feriti, è finita fuori strada per circa 200 metri. Le vittime, tutte originarie della provincia di Cuneo, ... Leggi su zon

Cuneo gravissimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cuneo gravissimo