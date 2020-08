"Cinghiali di Roma uniti per Raggi Sindaca": la lettera di Grunf (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gentile e Illustre Signora Sindaca, sono Grunf il capo mandria dei Cinghiali di Spinaceto trasferiti a Tomba di Nerone, dove grazie alla sua gentilezza e al senso di accoglienza nutrito da secoli dai ... Leggi su globalist

Giggi28597214 : @virginiaraggi @matteosalvinimi Cara Virginia,sei incapace lo capisci? Mezzi pubblici al fuoco,.cassonetti da terzo… - Cesare45396379 : @virginiaraggi @matteosalvinimi Poverina non sa di cosa parla Roma ladrona era riferito ai politici che a Roma 'lav… - rita48802996 : @massimosab @virginiaraggi @matteosalvinimi Senza scendere nel dettaglio della vicenda, ma scrivendo 49 milioni uni… - SmordiRita : RT @Belzebu6663: @BelpietroTweet La #Raggi si ricandida sindaco di Roma : topi e cinghiali sentitamente ringraziano, se potessero votare no… - ElenaInvernizzi : RT @Belzebu6663: @virginiaraggi @matteosalvinimi A Roma topi e cinghiali stanno dando party per la tua ricandidatura, potessero votare non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinghiali Roma

Il Messaggero

Gentile e Illustre Signora Sindaca, sono Grunf il capo mandria dei cinghiali di Spinaceto trasferiti a Tomba di Nerone, dove grazie alla sua gentilezza e al senso di accoglienza nutrito da secoli dai ...Un altro video che racconta dei cinghiali a spasso per la città. Roma, via Cina, in un condominio arriva la visita (inaspettata?) di questi "compagni" di viaggio dei romani ormai abituati alla vista d ...