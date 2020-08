Ciclismo, annullati i Mondiali di Aigle-Martigny: ecco perché (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’edizione 2020 dei Mondiali di Ciclismo su strada torna in pericolo a causa del Coronavirus: la sede svizzera ha annunciato forfait e ora si dovrà trovare una sede alternativa. AAA cercasi sede per i campionati del mondo di Ciclismo su strada 2020. L’appuntamento iridato di Aigle-Martigny, in programma dal 20 al 27 settembre, è stato … L'articolo Ciclismo, annullati i Mondiali di Aigle-Martigny: ecco perché è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

