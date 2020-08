Bielsa fa la spesa per il Leeds: assalto a un ex Juventus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Leeds United ritrova la Premier League dopo sedici anni di assenza. Il club inglese non si accontenta della promozione tanto attesa ed è già al lavoro per allestire una squadra competitiva da affidare agli ordini di Marcelo Bielsa.caption id="attachment 993509" align="alignnone" width="1024" Bielsa (getty images)/captionOBIETTIVOIl tecnico argentino richiede un gioco tanto fisico quanto offensivo. Naturale, dunque, che richieda profili particolarmente precisi. Secondo quanto riportato da Marca, l'allenatore ex Athletic Bilbao avrebbe messo gli occhi su una vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta di Mauricio Isla. L'esterno difensivo cileno ha giocato in Italia con le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari. Attualmente si è svincolato dal Fenerbahce ed è in cerca di una nuova squadra. ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bielsa fa la spesa per il Leeds: assalto a un ex Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Bielsa spesa Leeds, da Stanciu a Holding: tutti i nomi sulla lista della spesa di Bielsa TUTTO mercato WEB Calciomercato, Florentino vota Milan: le ultime

Florentino Luis è sempre sul taccuino del Milan. Il centrocampista classe 1999 vorrebbe approdare in rossonero: club a lavoro per trovare l’accordo. Sul giocatore c’è anche il Leeds Florentino Luis co ...

Florentino Luis è sempre sul taccuino del Milan. Il centrocampista classe 1999 vorrebbe approdare in rossonero: club a lavoro per trovare l’accordo. Sul giocatore c’è anche il Leeds Florentino Luis co ...