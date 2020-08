Viviana, scatta l'ora della verità: il test chiave dell'autopsia (Di martedì 11 agosto 2020) Rosa Scognamiglio All'autopsia sulla salma della dj partecipa un entomologo forense. Intanto monta la polemica sulle ricerche di Gioele Sono ore decisive per la risoluzione del ''giallo di Caronia''. Dalle prime ore di questo pomeriggio, è in corso l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la mamma vj di Venetico rinvenuta cadavere nei boschi di Torre di Lauro, tra la vegetazione a ridosso della A20 Messina-Palermo, in prossimità della piccola cittadina Messinese. L'esito degli esami autoptici potrà chiarire le cause del decesso fornendo, altresì, elementi utili alla ricostruzione di una vicenda dai contorni ancora molto indefiniti e incerti. Intanto, procedono a tutto spiano, le ricerche del piccolo ... Leggi su ilgiornale

