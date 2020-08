Viviana morta, la zia di Gioele: 'Nel referto medico le sue manie di persecuzione, diceva di essere pedinata' (Di martedì 11 agosto 2020) 'soffriva di manie di persecuzione'. Una patologia che potrebbe essere all'origine della tragedia di Caronia . Ad affermarlo è Mariella Mondello , la zia paterna di Gioele, rendendo pubblico il ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - Alex59635289 : RT @cristianalaz: Il malessere mal gestito da questo governo miete ancora vittime: Viviana Parisi trovata morta, e le speranze per Gioele… - leggoit : Viviana morta e il piccolo Gioele scomparsa, il pm: «Chi ha visto qualcosa parli» - tweetnewsit : Dj morta, oggi #11agosto all'ospedale Papardo di #Messina è in programma l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi. I… - fisco24_info : Resta un giallo morte di Viviana, oggi l'autopsia: Non si fermano ricerche del piccolo Gioele a Caronia e dintorni -