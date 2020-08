Verona, morto Alberto Bauli, il re del pandoro (Di martedì 11 agosto 2020) E' morto oggi a Verona Alberto Bauli. L'ingegner Bauli avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre e per oltre 25 anni è stato presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Ruggero, ora con sede a Castel d'Azzano (Verona) ed ora leader italiano nella produzione di pandori e dolci da ricorrenza. L'azienda sotto la sua guida nel 2006 ha acquisito il biscottificio trevigiano Doria, nel 2009 ha rilevato da Nestè i prodotti da forni commercializzati con i marchi Motta e Alemagna nel sito di San Martino Buon Albergo (Verona) e nel 2013 la Bistefani di Casale Monferrato (Alessandria). Alberto Bauli è stato per alcuni anni anche consigliere del Banco Popolare, ricoprendo la carica di presidente della Banca Popolare ... Leggi su tg24.sky

È morto oggi a Verona Alberto Bauli. L'ingegner Bauli avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre e per oltre 25 anni è stato presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Ruggero, ora con se ...