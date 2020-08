Tuchel: “Con l’Atalanta serve concentrazione, Mbappé se si allena bene domani ci sarà” (Di martedì 11 agosto 2020) Il tecnico del Paris Saint German, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l’Atalanta in programma domani allo stadio “Da Luz”. Queste le parole di Thomas Tuchel: “Positivi al covid-19 quelli dell’Atletico? Non abbiamo paura, noi siamo risultati negativi all’ultimo tampone. Facciamo molta attenzione in tutto. Mbappé? Se si allena bene e non succederà nulla domani ci sarà regolarmente. Mentre su Verratti serve essere pazienti, settimana scorsa stava male, ma adesso è un po’ migliorato. L’Atalanta? Ha un suo stile, unico direi. Giocano uno contro uno a tutto campo e aggrediscono il pallone con sette giocatori nella metà campo avversaria. ... Leggi su alfredopedulla

